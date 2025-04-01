Новый посол Франции прибыл в РФ

Новый посол Франции в России Николя де Ривьер начал свою работу. Он вручил верительные грамоты, подтверждающие его полномочия, заместителю министра иностранных дел РФ Александру Грушко. Об этом говорится на сайте дипведомства.

«Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Французской Республики в РФ Николя де Ривьера», — указано в сообщении.

Процедура передачи верительных грамот производится каждый раз при их первом представлении и удостоверении назначения нового посла на пост, напомнили в министерстве.

До своего назначения Де Ривьер шесть лет представлял Францию в ООН. Он свободно владеет английским, немецким и нидерландским языками. Награжден Орденом Почётного легиона.