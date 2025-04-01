Новый посол Франции прибыл в РФ
МИД: Новый посол Франции Николя де Ривьер прибыл в РФ
Николя де Ривьер. Обложка © TACC / AP / Eduardo Munoz Alvarez
Новый посол Франции в России Николя де Ривьер начал свою работу. Он вручил верительные грамоты, подтверждающие его полномочия, заместителю министра иностранных дел РФ Александру Грушко. Об этом говорится на сайте дипведомства.
«Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Французской Республики в РФ Николя де Ривьера», — указано в сообщении.
Процедура передачи верительных грамот производится каждый раз при их первом представлении и удостоверении назначения нового посла на пост, напомнили в министерстве.
До своего назначения Де Ривьер шесть лет представлял Францию в ООН. Он свободно владеет английским, немецким и нидерландским языками. Награжден Орденом Почётного легиона.
Ранее Life.ru сообщал, что сегодня в Москву прибыл с официальным визитом министр иностранных дел Китая Ван И. Визит запланирован на период с 31 марта по 2 апреля. В ходе встречи с Ван И глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал российско-китайский саммит в мае.