Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 апреля, 04:30

Отдавшим жизнь за правду: В Госдуме откликнулись на предложение установить в России памятник военкору

Депутат Романов: Будет правильно поставить памятник военкору именно в Мелитополе

Скульптор Василий Селиванов намерен изобразить военкора, охраняемого ангелом. Фото © Life.ru / Елизавета Студеникина

Скульптор Василий Селиванов намерен изобразить военкора, охраняемого ангелом. Фото © Life.ru / Елизавета Студеникина

В Государственной думе горячо поддержали инициативу об установке в России памятника военкорам, эскиз которого ранее публиковал Life.ru. По мнению члена Комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, тот факт, что такого памятника у нас в стране пока ещё нет, выглядит упущением, ведь журналисты, работающие в зоне СВО и приграничных территориях, ежедневно рискуют жизнью ради правды.

Видео © Life.ru

«Они с честью выполняют свой долг, многие при исполнении погибли. Я думаю, военкоры заслуживают этот памятник, сомнений в этом у меня нет», — сказал Соболев в беседе с Life.ru.

По словам депутата Госдумы Михаила Романова, будет здорово, если памятник установят именно в Мелитополе — на территории новых регионов нашей страны. Во-первых, инициатором выступил именно местный Союз журналистов, а во-вторых, это позволит навсегда сохранить память о наших погибших коллегах не только в их родных городах и населённых пунктах, но и на той земле, где пролилась их кровь.

Видео © Life.ru

«Мелитополь — это исконно русская территория, и важно, чтобы на наших возвращённых территориях строились памятники, не позволяющие забыть, какой ценой нам досталось это возвращение», отметил депутат.

Ранее Life.ru сообщал, что в России создали первый памятник военкору. На данный момент известно, что его планируют установить в Мелитополе. Выяснилось, что автором эскиза выступил столичный скульптор Василий Селиванов, который откликнулся на просьбу журналистов из новых регионов.

«Социально важная профессия»: Поддубный поддержал идею установить памятник военкорам
«Социально важная профессия»: Поддубный поддержал идею установить памятник военкорам
Алексей Берковиц
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Госдума
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar