Отдавшим жизнь за правду: В Госдуме откликнулись на предложение установить в России памятник военкору

В Государственной думе горячо поддержали инициативу об установке в России памятника военкорам, эскиз которого ранее публиковал Life.ru. По мнению члена Комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, тот факт, что такого памятника у нас в стране пока ещё нет, выглядит упущением, ведь журналисты, работающие в зоне СВО и приграничных территориях, ежедневно рискуют жизнью ради правды.

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«Они с честью выполняют свой долг, многие при исполнении погибли. Я думаю, военкоры заслуживают этот памятник, сомнений в этом у меня нет», — сказал Соболев в беседе с Life.ru.

По словам депутата Госдумы Михаила Романова, будет здорово, если памятник установят именно в Мелитополе — на территории новых регионов нашей страны. Во-первых, инициатором выступил именно местный Союз журналистов, а во-вторых, это позволит навсегда сохранить память о наших погибших коллегах не только в их родных городах и населённых пунктах, но и на той земле, где пролилась их кровь.

Видео © Life.ru

«Мелитополь — это исконно русская территория, и важно, чтобы на наших возвращённых территориях строились памятники, не позволяющие забыть, какой ценой нам досталось это возвращение», — отметил депутат.