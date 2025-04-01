Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 апреля, 15:24

СБУ задержала и экстрадировала из Польши украинского политолога «из пула Медведчука»

СБУ: Депортированный из Польши политолог Молчанов уже арестован в Киеве

В Киеве задержали политолога Кирилла Молчанова, который якобы работает на ФСБ и внешнюю разведку России. Обложка © Пресс-служба СБУ

В Киеве задержали политолога Кирилла Молчанова, который якобы работает на ФСБ и внешнюю разведку России. Обложка © Пресс-служба СБУ

Польша депортировала в Киев украинского политолога Кирилла Молчанова, где его задержали. Он направлялся в Германию по приглашению депутатов Бундестага. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

В Киеве задержали политолога Кирилла Молчанова, который якобы работает на ФСБ и внешнюю разведку России. Фото © Пресс-служба СБУ

В Киеве задержали политолога Кирилла Молчанова, который якобы работает на ФСБ и внешнюю разведку России. Фото © Пресс-служба СБУ

Молчанова подозревают в сотрудничестве с ФСБ России и внешней разведкой страны. Ему также приписывают обвинения в попытках дискредитации Украины на международной сцене и подрыве стабильности в странах-партнёрах.

Согласно данным следствия, в 2022 году подозреваемый переехал в РФ, где якобы работал в структурах, связанных с Кремлём. Там он, как утверждается, публично поддерживал российскую СВО и распространял ложную информацию о происходящем. В связи с этим его охарактеризовали как «политолога, связанного с Медведчуком». Находясь в странах Евросоюза, Молчанов организовывал уличные протесты, призывая прекратить поставки военной помощи Украине.

46-летний дезертир: Раскрыты подробности об убийце нациста Ганула в Одессе
46-летний дезертир: Раскрыты подробности об убийце нациста Ганула в Одессе

Ранее на Украине задержали высокопоставленного «крота ФСБ» в космическом агентстве. По данным ведомства, мужчина имел допуск к секретной информации о военно-промышленном комплексе Киева, его обвинили в государственной измене. Задержанному грозит от 15 лет до пожизненного.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar