Польша депортировала в Киев украинского политолога Кирилла Молчанова, где его задержали. Он направлялся в Германию по приглашению депутатов Бундестага. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

В Киеве задержали политолога Кирилла Молчанова, который якобы работает на ФСБ и внешнюю разведку России. Фото © Пресс-служба СБУ

Молчанова подозревают в сотрудничестве с ФСБ России и внешней разведкой страны. Ему также приписывают обвинения в попытках дискредитации Украины на международной сцене и подрыве стабильности в странах-партнёрах.

Согласно данным следствия, в 2022 году подозреваемый переехал в РФ, где якобы работал в структурах, связанных с Кремлём. Там он, как утверждается, публично поддерживал российскую СВО и распространял ложную информацию о происходящем. В связи с этим его охарактеризовали как «политолога, связанного с Медведчуком». Находясь в странах Евросоюза, Молчанов организовывал уличные протесты, призывая прекратить поставки военной помощи Украине.

