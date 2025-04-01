В РПЦ не поверили таблоидам, сообщившим про обретённый Ковчег Завета

Верить экстрасенсам, которые в постановочных шоу творят невиданные вещи, а в повседневной жизни сами неоднократно становятся жертвами мошенников — себя не уважать. Тем не менее наивные люди с эзотерическим мышлением иногда получают достаточно солидные государственные должности и начинают за бюджетные средства привлекать к сотрудничеству шарлатанов всех мастей, надеясь на успех. Так что рассчитывать на какую-либо достоверность этой информации не приходится.