В РПЦ не поверили таблоидам, сообщившим про обретённый Ковчег Завета
Священник Береговой призвал не верить сообщениям об обнаружении Ковчега Завета
Британские таблоиды сообщили, что рассекреченные документы ЦРУ якобы раскрыли местонахождение Ковчега Завета. Обложка © Шедеврум/Life.ru
Священник, руководитель отдела по Культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой в беседе с Life.ru призвал не верить сообщениям таблоидов об обнаружении Ковчега Завета — реликвии, в которой хранились каменные скрижали Завета с десятью заповедями.
Верить экстрасенсам, которые в постановочных шоу творят невиданные вещи, а в повседневной жизни сами неоднократно становятся жертвами мошенников — себя не уважать. Тем не менее наивные люди с эзотерическим мышлением иногда получают достаточно солидные государственные должности и начинают за бюджетные средства привлекать к сотрудничеству шарлатанов всех мастей, надеясь на успех. Так что рассчитывать на какую-либо достоверность этой информации не приходится.
Подробное описание Ковчега можно спокойно прочитать в Библии — для этого не нужны никакие экстрасенсы, а называть популярную кинофраншизу про Индиану Джонса «библейскими преданиями» не стоит, добавил Береговой.
Священник добавил, что какой-то особой связи с Богом Ковчег не даёт — эта связь и так доступна каждому человеку через личную молитву и Таинство Причастия в любом православном храме.
Напомним, ранее британские таблоиды сообщили, что рассекреченные документы ЦРУ якобы раскрыли местонахождение Ковчега Завета — святыни, где, согласно Библии, хранились Десять заповедей. Основываясь на данных, полученных экстрасенсом с помощью координат, Ковчег Завета описывается как сундук из дерева, облицованный золотом и серебром, украшенный изображениями шести крылатых ангелов. Считается, что этот артефакт хранился в Иерусалимском Храме до его исчезновения примерно в 586 году до нашей эры.