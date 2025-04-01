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1 апреля, 16:04

Ящик с десятками мин-лепестков нашли на чердаке здания в Москве

Mash: На чердаке нежилого помещения в Москве обнаружили ящик с минами ПФМ-1

Мина-лепесток. Обложка © ТАСС / Александр Река

Мина-лепесток. Обложка © ТАСС / Александр Река

В Москве на улице Авиамоторной обнаружили коробку с минами ПФМ-1. Как сообщает Mash, мины могут быть учебными, об этом свидетельствуют нанесённые на них буквы «У».

Ящик с минами. Фото © Telegram / Mash

Ящик с минами. Фото © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, «лепестки» находились на чердаке нежилого помещения. Мины нашли коммунальщики во время замены труб. В настоящее время на месте работают сапёры.

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А ранее Life.ru писал, что в Москве на стройке нашли мину-лепесток. Опасное устройство обнаружили всего в 300 метрах от жилых домов, были эвакуированы трое специалистов.

Дарья Нарыкова
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