Ящик с десятками мин-лепестков нашли на чердаке здания в Москве
Mash: На чердаке нежилого помещения в Москве обнаружили ящик с минами ПФМ-1
Мина-лепесток. Обложка © ТАСС / Александр Река
В Москве на улице Авиамоторной обнаружили коробку с минами ПФМ-1. Как сообщает Mash, мины могут быть учебными, об этом свидетельствуют нанесённые на них буквы «У».
Ящик с минами. Фото © Telegram / Mash
По информации телеграм-канала, «лепестки» находились на чердаке нежилого помещения. Мины нашли коммунальщики во время замены труб. В настоящее время на месте работают сапёры.
А ранее Life.ru писал, что в Москве на стройке нашли мину-лепесток. Опасное устройство обнаружили всего в 300 метрах от жилых домов, были эвакуированы трое специалистов.