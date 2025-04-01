Ящик с десятками мин-лепестков нашли на чердаке здания в Москве

В Москве на улице Авиамоторной обнаружили коробку с минами ПФМ-1. Как сообщает Mash, мины могут быть учебными, об этом свидетельствуют нанесённые на них буквы «У».

Ящик с минами. Фото © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, «лепестки» находились на чердаке нежилого помещения. Мины нашли коммунальщики во время замены труб. В настоящее время на месте работают сапёры.