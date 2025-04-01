Россиянка поранила щёку пластиком, который попался ей в роллах известной сети ресторанов

В Московской области девушка поранила щёку острым пластиком, который попался ей в роллах из «Якитории». Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В Подмосковье кусок пластика из роллов поранил щёку девушки. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Злополучный ресторан находится в городе Долгопрудный на улице Спортивная, 3. Анастасия заказала роллы «Гейша», но вместе с порцией получила кусок пластика. Неизвестно, каким образом он оказался в только что изготовленных роллах.

Девушка не стала требовать возврата денежных средств. В тот день в заведении отдыхало много детей. Анастасия оплатила счёт и ушла со своим ребёнком. Администратор, не предпринимая никаких действий, убрала салфетку с осколком.

В Подмосковье кусок пластика из роллов поранил щёку девушки. Фото © SHOT ПРОВЕРКА