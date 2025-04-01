Россиянка поранила щёку пластиком, который попался ей в роллах известной сети ресторанов
SHOT ПРОВЕРКА: В Подмосковье кусок пластика из роллов поранил щёку девушки
В Московской области девушка поранила щёку острым пластиком, который попался ей в роллах из «Якитории». Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Злополучный ресторан находится в городе Долгопрудный на улице Спортивная, 3. Анастасия заказала роллы «Гейша», но вместе с порцией получила кусок пластика. Неизвестно, каким образом он оказался в только что изготовленных роллах.
Девушка не стала требовать возврата денежных средств. В тот день в заведении отдыхало много детей. Анастасия оплатила счёт и ушла со своим ребёнком. Администратор, не предпринимая никаких действий, убрала салфетку с осколком.
Ранее сообщалось, что в магазин «Магнит» в Можайске завезли финики с мухами. Срок годности товара был в порядке, но внутри плодов присутствовали насекомые. Вероятно, речь идет о финиковых мухах, чьи личинки развиваются и питаются внутри фиников.
Life.ru / Kandinsky 3.1