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Регион
1 апреля, 19:15

Россиянка поранила щёку пластиком, который попался ей в роллах известной сети ресторанов

SHOT ПРОВЕРКА: В Подмосковье кусок пластика из роллов поранил щёку девушки

В Московской области девушка поранила щёку острым пластиком, который попался ей в роллах из «Якитории». Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В Подмосковье кусок пластика из роллов поранил щёку девушки. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

В Подмосковье кусок пластика из роллов поранил щёку девушки. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Злополучный ресторан находится в городе Долгопрудный на улице Спортивная, 3. Анастасия заказала роллы «Гейша», но вместе с порцией получила кусок пластика. Неизвестно, каким образом он оказался в только что изготовленных роллах.

Девушка не стала требовать возврата денежных средств. В тот день в заведении отдыхало много детей. Анастасия оплатила счёт и ушла со своим ребёнком. Администратор, не предпринимая никаких действий, убрала салфетку с осколком.

В Подмосковье кусок пластика из роллов поранил щёку девушки. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

В Подмосковье кусок пластика из роллов поранил щёку девушки. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

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Ранее сообщалось, что в магазин «Магнит» в Можайске завезли финики с мухами. Срок годности товара был в порядке, но внутри плодов присутствовали насекомые. Вероятно, речь идет о финиковых мухах, чьи личинки развиваются и питаются внутри фиников.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Алена Пенчугина
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