Празднование Ураза-байрама в Польше обернулось скандалом
«Евразия Daily»: В Польше разгорелся скандал после празднования Ураза-байрама
В Польше многим местным жителям не понравилось, что мусульмане арендовали зал муниципального спортивно-оздоровительного центра для празднования Ураза-байрама. Скандал разразился в городе Мысловице Силезского воеводства, сообщает «Евразия Daily».
«Кадры события распространились в социальных сетях и вызвали настоящую бурю», — говорится в публикации.
Мэр города Дариуш Войтович заявил, что администрация здесь ни при чём. По его словам, мусульмане сами арендовали зал. После случившегося в Мысловице решили ввести полный запрет «на коммерческую аренду помещений религиозного характера».
«Сообщаю также, что подобные встречи в Мысловице больше проводиться не будут», — сказал мэр.
Ранее Life.ru публиковал видео идущих к мечетям Москвы толп мусульман в Ураза-байрам. Верующие, как и каждый год, собрались рано утром на коллективную молитву в день исламского праздника. Ураза-байрам ознаменовывает прекращение поста в исламе. Он символизирует завершение священного для мусульман месяца Рамадан.
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