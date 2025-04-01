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1 апреля, 18:47

МВД пообещало 1 млн рублей за помощь в раскрытии убийств трёх пенсионерок

МВД РФ пообещало выплатить 1 млн за помощь в раскрытии убийств трёх пенсионерок

МВД России объявило о вознаграждении в размере 1 миллиона рублей за помощь в расследовании убийств трёх пожилых женщин, совершённых в Воронежской области в 2015 и 2017 годах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что полиция и Следственный комитет ведут совместное расследование этих преступлений, произошедших в посёлке Давыдовка Лискинского района. Вознаграждение будет выплачено лицу, предоставившему информацию, которая поможет раскрыть эти дела.

В ноябре 2015 года произошло первое нападение: злоумышленник проник в жилище пожилой женщины, которой был 81 год. В марте следующего года было совершено второе убийство, жертвой стала 82-летняя женщина. Спустя год, в марте, была убита 84-летняя жительница Давыдовки. Следствие предполагает, что все три преступления могут быть делом рук одного и того же человека. Осведомлённых МВД просит обращаться по следующим номерам:

«8 (473) 251-12-16, 8-999-435-30-92 (Дежурная часть ГУ МВД по Воронежской области) 8-910-246-56-72 (Управление уголовного розыска ГУ МВД по Воронежской области)», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что МВД объявило в розыск трёх членов ФБК* по обвинению в совершении преступлений террористической и экстремистской направленности. В ведомстве добавили, что данные граждане «ведут подрывную идеологическую работу в отношении своего народа», когда наши бойцы в зоне проведения СВО отстаивают национальные интересы и территориальную целостность РФ.

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* Экстремистская организация, запрещена в России.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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