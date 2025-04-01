Трёх членов ФБК* объявили в розыск по делу о подрывной деятельности
МВД РФ разыскивает за подрывную работу шестерых россиян, в том числе членов ФБК*
МВД России разыскивает шесть россиян, которых обвиняют в преступлениях террористической и экстремистской направленности. Речь идёт, в том числе о членах ФБК*. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.
По данным МВД, подозреваемые в преступной деятельности имеют российское гражданство, но постоянно проживают за пределами РФ. Их действия направлены на подрыв доверия к государственной политике и создание нестабильности в российских регионах. В частности, разыскиваются Дмитрий Низовцев**, Руслан Шаведдинов** и Нина Волохонская**.
В ведомстве добавили, что вышеперечисленные россияне «ведут подрывную идеологическую работу в отношении своего народа», когда наши бойцы в зоне проведения СВО отстаивают национальные интересы и территориальную целостность РФ.
Ранее активиста Константина Котова** внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В сентябре 2019 года он был осуждён за неоднократные нарушения правил проведения митинга. А в августе прошлого года суд Москвы отправил его под домашний арест за перевод денег ФБК*. Мужчину обвинили в преступлении по статье о финансировании экстремистской деятельности.
* Экстремистская организация, запрещена в России.
** Внесёны Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
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