Трёх членов ФБК* объявили в розыск по делу о подрывной деятельности

МВД России разыскивает шесть россиян, которых обвиняют в преступлениях террористической и экстремистской направленности. Речь идёт, в том числе о членах ФБК*. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По данным МВД, подозреваемые в преступной деятельности имеют российское гражданство, но постоянно проживают за пределами РФ. Их действия направлены на подрыв доверия к государственной политике и создание нестабильности в российских регионах. В частности, разыскиваются Дмитрий Низовцев**, Руслан Шаведдинов** и Нина Волохонская**.

В ведомстве добавили, что вышеперечисленные россияне «ведут подрывную идеологическую работу в отношении своего народа», когда наши бойцы в зоне проведения СВО отстаивают национальные интересы и территориальную целостность РФ.