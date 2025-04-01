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1 апреля, 19:11

Отказали шасси: Самолёт ООН совершил жёсткую посадку и загорелся в аэропорту Сомали

Самолёт ООН совершил жёсткую посадку и загорелся в аэропорту Сомали

Самолёт ООН после аварийного приземления. Обложка © Х / Cirka news

Самолёт ООН после аварийного приземления. Обложка © Х / Cirka news

В Сомали, в аэропорту Могадишо, самолёт ООН совершил аварийную посадку. Причиной инцидента стала неисправность передней стойки шасси, из-за чего воздушное судно приземлилось с опущенным носом и скользило по взлётно-посадочной полосе. Об этом сообщает Cirka News.

Самолёт ООН после аварийного приземления. Видео © Х / Nasser kumar / Dalsan TV

После экстренной посадки возник пожар, который быстро потушили спасатели. На борту находилось 22 человека. По предварительным данным, пострадал один пассажир.

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Ранее легкомоторный самолёт упал на жилой дом и загорелся в штате Миннесота. Все находившиеся на борту погибли, по счастливой случайности, в здании в момент происшествия никого не было.

Алена Пенчугина
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