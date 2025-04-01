Отказали шасси: Самолёт ООН совершил жёсткую посадку и загорелся в аэропорту Сомали

В Сомали, в аэропорту Могадишо, самолёт ООН совершил аварийную посадку. Причиной инцидента стала неисправность передней стойки шасси, из-за чего воздушное судно приземлилось с опущенным носом и скользило по взлётно-посадочной полосе. Об этом сообщает Cirka News.

Самолёт ООН после аварийного приземления. Видео © Х / Nasser kumar / Dalsan TV

После экстренной посадки возник пожар, который быстро потушили спасатели. На борту находилось 22 человека. По предварительным данным, пострадал один пассажир.