Немецкая полиция пять часов расследовала дело об убийстве, но «трупом» оказалась секс-кукла

Полиция немецкого города Росток провела пятичасовое расследование «убийства» женщины, останки которой были найдены вблизи заброшенного здания. Однако после множества манипуляций было установлено, что «жертвой» оказалась секс-кукла, пишет Daily Mail.

Обугленное «тело» заметил местный житель, выгуливавший собаку. На место прибыли криминалисты, сотрудники отдела убийств и судмедэксперты. Правоохранители оцепили территорию и начали сбор улик. Полицейские фотографировали находку, измеряли её размеры, использовали дроны и 3D-сканер. При этом в течение нескольких часов никто не прикасался к «останкам». Лишь позже один из следователей проверил тело и понял, что убитой оказалась реалистичная игрушка для любовных утех.

По предварительной версии, куклу сначала частично сожгли, а затем выбросили. Немецкое издание Nordkurier сообщает, что теперь расследование ведётся по факту утилизации синтетического интим-инвентаря в общественном месте. Похоронную службу, вызванную для транспортировки «тела» в морг, известили об отмене заказа. Вместо этого куклу забрала полиция.