Центр помощи пациентам с редкими генетическими заболеваниями открылся в Луганске

Центр генетических дерматозов, который будет оказывать помощь пациентам с редкими кожными заболеваниями, открылся в Луганске на базе дерматовенерологического диспансера. Он был создан при поддержке благотворительного фонда «Дети бабочки» и стал десятым во всей России, сообщил ЛуганскИнформЦентр.

Учреждение рассчитано на пациентов с буллёзным эпидермолизом, ихтиозом и другими хроническими дерматозами, включая псориаз и атопический дерматит. Центр будет принимать как взрослых, так и детей. Его возглавила главный внештатный дерматовенеролог Минздрава ЛНР Елена Русина.

Центр открыт как для детей, так и для взрослых. Видео © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z