Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 апреля, 20:44

Центр помощи пациентам с редкими генетическими заболеваниями открылся в Луганске

Церемония открытия центра. Обложка © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

Церемония открытия центра. Обложка © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

Центр генетических дерматозов, который будет оказывать помощь пациентам с редкими кожными заболеваниями, открылся в Луганске на базе дерматовенерологического диспансера. Он был создан при поддержке благотворительного фонда «Дети бабочки» и стал десятым во всей России, сообщил ЛуганскИнформЦентр.

Учреждение рассчитано на пациентов с буллёзным эпидермолизом, ихтиозом и другими хроническими дерматозами, включая псориаз и атопический дерматит. Центр будет принимать как взрослых, так и детей. Его возглавила главный внештатный дерматовенеролог Минздрава ЛНР Елена Русина.

Центр открыт как для детей, так и для взрослых. Видео © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

В Москве заработала выставка о научных достижениях в Великой Отечественной войне
В Москве заработала выставка о научных достижениях в Великой Отечественной войне

А днём ранее также состоялось открытие уникального виртуального музея «Великая Победа». Музей включает в себя семь тематических залов и содержит уникальные архивы, 3D-модели оружия и техники, интерактивные карты, оживлённые фотографии военных корреспондентов и другие экспонаты.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Другие новости
  • Здоровье
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar