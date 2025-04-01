Центр помощи пациентам с редкими генетическими заболеваниями открылся в Луганске
Церемония открытия центра. Обложка © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z
Центр генетических дерматозов, который будет оказывать помощь пациентам с редкими кожными заболеваниями, открылся в Луганске на базе дерматовенерологического диспансера. Он был создан при поддержке благотворительного фонда «Дети бабочки» и стал десятым во всей России, сообщил ЛуганскИнформЦентр.
Учреждение рассчитано на пациентов с буллёзным эпидермолизом, ихтиозом и другими хроническими дерматозами, включая псориаз и атопический дерматит. Центр будет принимать как взрослых, так и детей. Его возглавила главный внештатный дерматовенеролог Минздрава ЛНР Елена Русина.
Центр открыт как для детей, так и для взрослых. Видео © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z
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