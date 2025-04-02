Британская культуристка долго не могла сходить в туалет, а потом узнала о раке

Известная британская культуристка Энн-Софи Байберг столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем во время заграничного отпуска. 55-летняя спортсменка обнаружила, что на протяжении нескольких дней она не может сходить в туалет. Лишь на родине медики диагностировали у женщины рак толстой кишки четвёртой стадии, сообщило издание Daily Mirror.

Байберг призналась, что обнаружила проблему спустя две недели отдыха, когда поняла, что давно не может опорожнить кишечник. Ещё через семь дней спортсменка уже не могла есть.

«Через три недели я могла только пить. Мы решили лететь домой, потому что что-то было действительно не так», — поделилась Байберг.

В ходе обследования врачи обнаружили в кишечнике Байберг десятисантиметровую опухоль. Новообразование удалили, и культуристке назначили химиотерапию. Однако на этом проблемы не закончились.

«Химиотерапия и облучение — это было действительно тяжело. Не сразу, но через несколько недель я не могла двигаться. Мой мир сузился. К июню я была прикована к постели», — призналась Байберг.

Вскоре культуристке предстоит ещё одна операция, связанная с удалением разрушенных лучевой терапией тканей.