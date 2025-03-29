В Москве простились с умершим от рака ведущим шоу «Царь горы»

«Всё, что было сегодня сказано со сцены, подтверждает то, что папа был светлым, добрым человеком. Для меня он был учителем. В последнее время, в связи с болезнью, мы очень много общались и разговаривали абсолютно на любые темы», — сказал на прощальной церемонии сын телеведущего Алексей Весёлкин.