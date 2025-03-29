В Москве простились с умершим от рака ведущим шоу «Царь горы»
В Москве простились с ведущим шоу «Царь горы» Алексеем Весёлкиным
Прощание с Алексеем Весёлкиным в РАМТ. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
В Москве завершилась церемония прощания с заслуженным артистом России Алексеем Весёлкиным, который вёл телевизионные шоу «До 16 и старше» и «Царь горы». Траурное мероприятие прошло на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ).
«Всё, что было сегодня сказано со сцены, подтверждает то, что папа был светлым, добрым человеком. Для меня он был учителем. В последнее время, в связи с болезнью, мы очень много общались и разговаривали абсолютно на любые темы», — сказал на прощальной церемонии сын телеведущего Алексей Весёлкин.
Почтить память Алексея Весёлкина пришли более 100 человек. Среди них были его коллеги, близкие и родные. Артист труппы РАМТ, режиссёр, теле- и радиоведущий будет похоронен на Троекуровском кладбище.
Ранее Life.ru писал, что о смерти Весёлкина стало известно 27 марта утром. Причиной смерти бывшего ведущего популярных молодёжных передач «Хочу всё знать» и «Царь горы» стал рак крови. Известно, что тело мужчины обнаружила дома супруга знаменитости. До последнего дня он выходил в эфир и продолжал заниматься любимым делом.