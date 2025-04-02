Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 апреля, 21:42

Австралийский блогер посетил Россию и был поражён одной деталью

Австралийского блогера удивил ассортимент в подмосковном магазине электроники

Австралийский блогер Рассел. Обложка © Telegram / Travelling with Russell Channel

Австралийский блогер Рассел. Обложка © Telegram / Travelling with Russell Channel

Путешествующий по России австралийский блогер Рассел посетил один из магазинов электроники в Подмосковье и остался под впечатлением от разнообразия ассортимента. По словам иностранца, на витринах представлен широчайший выбор гаджетов, каждый из которых можно тщательно рассмотреть.

«Вот здесь можно найти все модели iPhone. В данном магазине действительно представлен весь ассортимент, и даже если в этом конкретном магазине чего-то не найдётся, они привезут товар для вас из другого», — отметил австралиец.

По словам Рассела, обозреваемый магазин находится всего в 50 километрах от столицы.

Живущего в России британского блогера поразило, как страна преодолела санкции
Живущего в России британского блогера поразило, как страна преодолела санкции

Восторженный отзыв о России недавно оставил и французский блогер по имени Шарль. Европеец похвалил страну за чистоту и безопасность, а также отметил высокий уровень обслуживания.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar