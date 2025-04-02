Австралийский блогер посетил Россию и был поражён одной деталью

Путешествующий по России австралийский блогер Рассел посетил один из магазинов электроники в Подмосковье и остался под впечатлением от разнообразия ассортимента. По словам иностранца, на витринах представлен широчайший выбор гаджетов, каждый из которых можно тщательно рассмотреть.

«Вот здесь можно найти все модели iPhone. В данном магазине действительно представлен весь ассортимент, и даже если в этом конкретном магазине чего-то не найдётся, они привезут товар для вас из другого», — отметил австралиец.

По словам Рассела, обозреваемый магазин находится всего в 50 километрах от столицы.