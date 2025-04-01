Все пекарни Газы остановили работу из-за отсутствия муки
Все пекарни в секторе Газа прекратили выпекать хлеб из-за острого дефицита муки и газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, ссылаясь на заявление руководителя Ассоциации владельцев пекарен Абделя Насера аль-Аджрами.
25 пекарен, работавших в Газе до эскалации, сейчас закрыты. Аль-Аджрами подчёркивает, что причина произошедшего — блокада со стороны Израиля, которая не даёт организовать доставку муки.
В Организации Объединённых Наций бьют тревогу: запасов продовольствия для жителей Газы осталось всего на две недели. А продуктовые наборы, по оценкам ООН, закончатся уже через два дня.
А ранее стало известно, что движение ХАМАС согласилось на прекращение огня в Газе на условиях, предложенных Египтом и Катаром. Об этом заявил член политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя.
Shutterstock / FOTODOM / DenisProduction.com