Все пекарни Газы остановили работу из-за отсутствия муки

Все пекарни в секторе Газа прекратили выпекать хлеб из-за острого дефицита муки и газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, ссылаясь на заявление руководителя Ассоциации владельцев пекарен Абделя Насера аль-Аджрами.

25 пекарен, работавших в Газе до эскалации, сейчас закрыты. Аль-Аджрами подчёркивает, что причина произошедшего — блокада со стороны Израиля, которая не даёт организовать доставку муки.

В Организации Объединённых Наций бьют тревогу: запасов продовольствия для жителей Газы осталось всего на две недели. А продуктовые наборы, по оценкам ООН, закончатся уже через два дня.