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2 апреля, 00:53

Депутат Аксаков призвал законодательно пресечь схему с накруткой кешбэка

Схема, когда человек приобретает товар, получает за него кешбэк, а затем возвращает покупку в магазин, должна быть пресечена на законодательном уровне. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Парламентарий рассказал, что в настоящий момент ведётся обсуждение возможных мер борьбы с такими хитрецами. Например, рассматривается вариант с составлением базы лиц, которые попались на этой схеме, чтобы затем ограничить для них продажу товаров с кешбэком.

«Эту схему надо пресечь. Очевидно, надо найти варианты», — отметил депутат в разговоре с ТАСС.

При этом банальный отказ от системы кешбэка не решит проблему, считает Аксаков. Продавцы просто найдут другие способы привлечь клиентов.

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Напомним, что первыми тревогу забили российские банки. Они обратились в Роскомнадзор с просьбой принять меры для борьбы с клиентами, которые проворачивают мошеннические схемы ради получения кешбэка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / nimito

Антон Голыбин
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