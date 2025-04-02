Депутат Аксаков призвал законодательно пресечь схему с накруткой кешбэка

Схема, когда человек приобретает товар, получает за него кешбэк, а затем возвращает покупку в магазин, должна быть пресечена на законодательном уровне. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Парламентарий рассказал, что в настоящий момент ведётся обсуждение возможных мер борьбы с такими хитрецами. Например, рассматривается вариант с составлением базы лиц, которые попались на этой схеме, чтобы затем ограничить для них продажу товаров с кешбэком.

«Эту схему надо пресечь. Очевидно, надо найти варианты», — отметил депутат в разговоре с ТАСС.

При этом банальный отказ от системы кешбэка не решит проблему, считает Аксаков. Продавцы просто найдут другие способы привлечь клиентов.