«Красная дверь, жёлтая дверь»: Невролог рассказал об опасностях подростковых экспериментов с подсознанием
Врач Гайфутдинов: Игра «Красная дверь, жёлтая дверь» безопасна, но не для всех
У российских подростков набирает популярность игра «Красная дверь, жёлтая дверь», где школьники экспериментируют с погружением в транс. Врач-невролог Рустем Гайфутдинов рассказал Life.ru, что подобные опыты с подсознанием требуют определённых знаний и подготовки, а для некоторых они и вовсе могут представлять опасность.
По словам эксперта, в основе игры лежат элементы психоанализа. Подростки погружают друг друга в состояние целенаправленного внимания. Массаж висков отвлекает «пациента», а голос «проводника» направляет его сознание в нужную плоскость.
В большинстве случаев это безопасное мероприятие. Но есть небольшой процент людей, склонных к психическим расстройствам, у которых во время таких сеансов может произойти обострение заболеваний
При этом собеседник издания подчеркнул, что подобные практики не являются галлюцинациями. Существует множество таких же «игр», например, гадания или колядки. Всё это — лишь эксперименты с подсознанием, которые помогают выйти на нужное душевное состояние.
«В обученных и проверенных руках это, скорее всего, безопасно и помогает развивать представление о наших скрытых и потаённых возможностях. Если это одноразовые детские эксперименты, то дети поиграют и забудут — это одно. Но я не думаю, что они будут углубляться в это часто», — предположил специалист.
Также Гайфутдинов обратил внимание, что на видеороликах с игрой «Красная дверь, жёлтая дверь» человека сразу же бьют по вискам при попытке что-то увидеть. Это может говорить о соблюдении мер предосторожности. Впрочем, врач всё же посоветовал родителям заинтересованных в необычном развлечении подростков обсудить ситуацию с психотерапевтами.
Кадры с вирусной игрой российских подростков Life.ru публиковал днём ранее. Её участники «бродят» по вымышленному коридору под руководством «проводника» и пытаются увидеть чёрного человека за одной из дверей.
Telegram / SHOT