«Красная дверь, жёлтая дверь»: Невролог рассказал об опасностях подростковых экспериментов с подсознанием

У российских подростков набирает популярность игра «Красная дверь, жёлтая дверь», где школьники экспериментируют с погружением в транс. Врач-невролог Рустем Гайфутдинов рассказал Life.ru, что подобные опыты с подсознанием требуют определённых знаний и подготовки, а для некоторых они и вовсе могут представлять опасность.

По словам эксперта, в основе игры лежат элементы психоанализа. Подростки погружают друг друга в состояние целенаправленного внимания. Массаж висков отвлекает «пациента», а голос «проводника» направляет его сознание в нужную плоскость.

В большинстве случаев это безопасное мероприятие. Но есть небольшой процент людей, склонных к психическим расстройствам, у которых во время таких сеансов может произойти обострение заболеваний Рустем Гайфутдинов Врач-невролог

При этом собеседник издания подчеркнул, что подобные практики не являются галлюцинациями. Существует множество таких же «игр», например, гадания или колядки. Всё это — лишь эксперименты с подсознанием, которые помогают выйти на нужное душевное состояние.

«В обученных и проверенных руках это, скорее всего, безопасно и помогает развивать представление о наших скрытых и потаённых возможностях. Если это одноразовые детские эксперименты, то дети поиграют и забудут — это одно. Но я не думаю, что они будут углубляться в это часто», — предположил специалист.

Также Гайфутдинов обратил внимание, что на видеороликах с игрой «Красная дверь, жёлтая дверь» человека сразу же бьют по вискам при попытке что-то увидеть. Это может говорить о соблюдении мер предосторожности. Впрочем, врач всё же посоветовал родителям заинтересованных в необычном развлечении подростков обсудить ситуацию с психотерапевтами.