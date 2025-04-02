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1 апреля, 23:50

Американский сенатор Букер продолжает «антитрамповскую» речь больше 24 часов

Кори Букер. Обложка © ТАСС / AP / Mark Schiefelbein

Кори Букер. Обложка © ТАСС / AP / Mark Schiefelbein

Американский сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер уже больше 24,5 часа продолжает речь-марафон в Сенате США, посвящённую критике курса президента страны Дональда Трампа. Таким образом, он побил исторический рекорд Строма Тёрмонда из Южной Каролины, который стоял за трибуной 24 часа и 18 минут.

В ходе яркого монолога Букер возмущался указами Трампа, сокращениями в системе соцзащиты и разговорами о присоединении Гренландии и Канады. Также он выразил обеспокоенность в связи с надвигающимся конституционным кризисом. Всё это время сенатор провёл на ногах. Сторонники помогали политику не прервать речь, задавая вопросы. Он отвечал на них, но затем продолжал выступление.

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Ранее с критикой в адрес Трампа выступила и глава евродипломатии Кая Каллас. Она заявила, что американскому лидеру не стоило устраивать торговые войны с союзниками. Впрочем, НАТО переживёт президентство республиканца, добавила она.

Илья Пушкарев
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