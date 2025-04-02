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2 апреля, 03:26

Илона Маска и сотрудников DOGE потребовали проверить на наркотики в США

Член Палаты представителей США Мики Шеррилл предложила законопроект, обязывающий Илона Маска и сотрудников Департамента эффективности правительства (DOGE) пройти тестирование на наркотики. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на текст законопроекта.

Инициатива предусматривает обязательную проверку на пристрастие к запрещёнке для «специальных правительственных сотрудников». В случае положительного результата каждого наркомана отстранят от службы минимум на год.

«Сейчас как никогда важно защитить американский народ от безрассудной некомпетентности администрации Трампа и её вопиющего пренебрежения национальной безопасностью», — цитирует Шеррилл портал.

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А днём ранее Дональд Трамп анонсировал прекращение работы DOGE. Департамент будет расформирован, так как Маск может работать госслужащим лишь в течение 130 дней. После этого миллиардер продолжит заниматься только своими компаниями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Антон Голыбин
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