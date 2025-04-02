Сакс: Фон дер Ляйен пребывает в отчаянии из-за безуспешных попыток ослабить РФ
Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен совершенно отчаялась на фоне неудачных попыток навредить Москве, уверен профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Джеффри Сакс. Политик посвятила всю карьеру в ЕК антироссийской деятельности и даже пыталась возглавить Североатлантический альянс, напомнил он.
«Это многое говорит о её отчаянии», — сделал вывод Сакс.
Аналитик также отметил, что стратегия Запада в отношении Украины не поддаётся рациональному объяснению. По его словам, европейские политики продолжают делать ставку на эскалацию, готовясь к очередному безответственному шагу — отправке собственных войск в Незалежную.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял фон дер Ляйен мемом по случаю Дня дурака. Он опубликовал комикс с главой ЕК и Владимиром Зеленским, где первая изображена в образе Адольфа Гитлера.