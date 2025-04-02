Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен совершенно отчаялась на фоне неудачных попыток навредить Москве, уверен профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Джеффри Сакс. Политик посвятила всю карьеру в ЕК антироссийской деятельности и даже пыталась возглавить Североатлантический альянс, напомнил он.

«Это многое говорит о её отчаянии», — сделал вывод Сакс.

Аналитик также отметил, что стратегия Запада в отношении Украины не поддаётся рациональному объяснению. По его словам, европейские политики продолжают делать ставку на эскалацию, готовясь к очередному безответственному шагу — отправке собственных войск в Незалежную.