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Регион
2 апреля, 05:16

Тодоренко снова проиграла иск о защите чести к писательнице Мишиной и СМИ

Регина Тодоренко вновь проиграла в кассационном суде иск к писательнице Мишиной

Регина Тодоренко. Обложка © Telegram / Регина Путешественница

Регина Тодоренко. Обложка © Telegram / Регина Путешественница

Телеведущая Регина Тодоренко потерпела неудачу в своем иске о защите чести и репутации против писательницы Дарины Мишиной и ряда СМИ, сообщили агентству РИА «Новости» в пресс-службе Второго кассационного суда. Суд оставил жалобу без удовлетворения.

Тодоренко обратилась в суд из-за интервью Мишиной, в котором она заявила, что стала «литературным рабом» телеведущей. Писательница ранее работала над детской книгой для Тодоренко, но не получила за это оплаты, что также стало причиной другого судебного разбирательства. В официальных документах Тодоренко утверждала, что опубликованные материалы порочат её честь и достоинство, и попросила суд признать их недостоверными, а также запретить дальнейшее распространение. Она даже инициировала лингвистическое исследование, подтвердившее наличие негативной информации о ней.

Ответчики не отрицали факта распространения сведений, но возражали против требований Тодоренко. В свою очередь, Мишина подала иск к Тодоренко в Тверской суд Москвы, утверждая, что телеведущая уклонилась от подписания договора на создание книги «Регина-путешественница. Приключения в Африке» и не оплатила выполненные работы.

Тодоренко же подала встречный иск о признании договора незаключенным, указывая на отсутствие согласия по ключевым условиям. В итоге суд отклонил иски обеих сторон.

Тодоренко снялась топлес, чтобы похвастаться «новой» спиной
Тодоренко снялась топлес, чтобы похвастаться «новой» спиной

Напомним, со слов Мишиной, она начала работу над детской книгой для Регины, однако неожиданно представители ведущей отказались от сотрудничества и ей не заплатили. Дело в том, что написание текста, проработка и создание сюжета, героев полностью лежали на Дарине, однако произведение должно было принадлежать Тодоренко. Такое условие писательницу не устроило, и она предложила три компромиссных варианта. Сотрудничество прекратили спустя время, когда у Мишиной была готова целая глава. Тогда девушка предала историю огласке.

Оксана Попова
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