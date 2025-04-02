Тодоренко снова проиграла иск о защите чести к писательнице Мишиной и СМИ

Телеведущая Регина Тодоренко потерпела неудачу в своем иске о защите чести и репутации против писательницы Дарины Мишиной и ряда СМИ, сообщили агентству РИА «Новости» в пресс-службе Второго кассационного суда. Суд оставил жалобу без удовлетворения.

Тодоренко обратилась в суд из-за интервью Мишиной, в котором она заявила, что стала «литературным рабом» телеведущей. Писательница ранее работала над детской книгой для Тодоренко, но не получила за это оплаты, что также стало причиной другого судебного разбирательства. В официальных документах Тодоренко утверждала, что опубликованные материалы порочат её честь и достоинство, и попросила суд признать их недостоверными, а также запретить дальнейшее распространение. Она даже инициировала лингвистическое исследование, подтвердившее наличие негативной информации о ней.

Ответчики не отрицали факта распространения сведений, но возражали против требований Тодоренко. В свою очередь, Мишина подала иск к Тодоренко в Тверской суд Москвы, утверждая, что телеведущая уклонилась от подписания договора на создание книги «Регина-путешественница. Приключения в Африке» и не оплатила выполненные работы.

Тодоренко же подала встречный иск о признании договора незаключенным, указывая на отсутствие согласия по ключевым условиям. В итоге суд отклонил иски обеих сторон.