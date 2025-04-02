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Регион
2 апреля, 06:14

Лихач на «гранте» устроил гонки под овации друзей и чуть не сбил женщину на зебре в Москве

Полиция Москвы ищет водителя, едва не сбившего женщину при гонках у колледжа

Полиция Москвы ищет водителя, едва не сбившего женщину при гонках у колледжа. Обложка © Telegram / SHOT

Полиция Москвы ищет водителя, едва не сбившего женщину при гонках у колледжа. Обложка © Telegram / SHOT

Московские правоохранители разыскивают водителя, который едва не сбил женщину на пешеходном переходе и устроил гонки по тротуару рядом с колледжем под восторженные визги и овации своих друзей.

Полиция Москвы ищет водителя, едва не сбившего женщину при гонках у колледжа. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает SHOT, водитель белой «Гранты» решил развлечься, создав опасную ситуацию для окружающих на пешеходной зоне напротив Медицинского колледжа №5 на 1-м Пехотном переулке в Москве. «Шутник» чуть не сбил женщину на «зебре», проехав на красный свет под одобрительные крики своих друзей, а затем подверг опасности и их.

Столичные полицейские уже начали расследование происшествия и активно ищут водителя. Ему может грозить административная ответственность, в зависимости от наличия водительских прав.

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В Анапе три девушки на одном электровелосипеде вылетели на красный, их снесла иномарка

Ранее в Петербурге автомобиль снёс двух школьниц на электросамокате. Девушки 15 и 14 лет пытались проехать на красный свет. В результате их сбил 24-летний водитель. Пострадавшие попали в больницу в тяжёлом состоянии.

Оксана Попова
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