Что делать при обнаружении чужой банковской карты: Объясняет эксперт

Существует особый порядок действий, которого следует придерживаться в случае нахождения на улице чужой банковской карты. О том, как грамотно сообщить о пропаже её владельцу, объяснил замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

Эксперт пояснил, что нашедший карту, в первую очередь, должен попытаться дозвониться в банк по номеру карты и сообщить о находке, продиктовав имя и номер на карте.

«Не лишним будет сравнить номер телефона на карте и на сайте банка, который выпустил карту. Пользоваться лучше номером с официального сайта. Банк уже далее скажет, что делать. Также можно отнести в полицию. А вот детям лучше не трогать случайно найденные карты и не пытаться ничего предпринять самостоятельно», — добавил Пермяков в беседе с RT.

Пермяков уточнил, что многие по незнанию совершают грубые ошибки. Он предупредил, что попытки расплатиться чужой картой в магазине приравниваются к уголовному преступлению. Также правоохранители могут рассудить попыткой присвоения денег банальное желание узнать количество денежных средств на балансе. Кроме того, специалист порекомендовал не передавать находку третьим лицам и фотографировать карту, чтобы найти её хозяина через социальные сети.

«Это может быть карта, связанная с незаконными операциями или выброшенная после ограбления. С вами могут связаться, чтобы вы «помогли вернуть», а затем обвинить в том, что с карты были списания», — предупредил Пермяков о возможной мошеннической схеме.