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2 апреля, 07:24

Что делать при обнаружении чужой банковской карты: Объясняет эксперт

Эксперт Пермяков: Не стоит передавать найденную банковскую карту третьим лицам

Названы главные ошибки россиян, нашедших чужую банковскую карту на улице. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alice-photo

Названы главные ошибки россиян, нашедших чужую банковскую карту на улице. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alice-photo

Существует особый порядок действий, которого следует придерживаться в случае нахождения на улице чужой банковской карты. О том, как грамотно сообщить о пропаже её владельцу, объяснил замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

Эксперт пояснил, что нашедший карту, в первую очередь, должен попытаться дозвониться в банк по номеру карты и сообщить о находке, продиктовав имя и номер на карте.

«Не лишним будет сравнить номер телефона на карте и на сайте банка, который выпустил карту. Пользоваться лучше номером с официального сайта. Банк уже далее скажет, что делать. Также можно отнести в полицию. А вот детям лучше не трогать случайно найденные карты и не пытаться ничего предпринять самостоятельно», — добавил Пермяков в беседе с RT.

Пермяков уточнил, что многие по незнанию совершают грубые ошибки. Он предупредил, что попытки расплатиться чужой картой в магазине приравниваются к уголовному преступлению. Также правоохранители могут рассудить попыткой присвоения денег банальное желание узнать количество денежных средств на балансе. Кроме того, специалист порекомендовал не передавать находку третьим лицам и фотографировать карту, чтобы найти её хозяина через социальные сети.

«Это может быть карта, связанная с незаконными операциями или выброшенная после ограбления. С вами могут связаться, чтобы вы «помогли вернуть», а затем обвинить в том, что с карты были списания», — предупредил Пермяков о возможной мошеннической схеме.

Борьба с преступниками: Россиян предупредили о блокировке банковских карт дропперов
Борьба с преступниками: Россиян предупредили о блокировке банковских карт дропперов

Ранее сообщалось, что мошенники создали новую преступную схему, нацеленную на обман доверчивых пенсионеров. Пожилым людям предлагают приобрести лекарства по «льготным» ценам, однако препараты оказываются пустышками.

Мария Любицкая
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