Что делать при обнаружении чужой банковской карты: Объясняет эксперт
Эксперт Пермяков: Не стоит передавать найденную банковскую карту третьим лицам
Названы главные ошибки россиян, нашедших чужую банковскую карту на улице. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alice-photo
Существует особый порядок действий, которого следует придерживаться в случае нахождения на улице чужой банковской карты. О том, как грамотно сообщить о пропаже её владельцу, объяснил замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
Эксперт пояснил, что нашедший карту, в первую очередь, должен попытаться дозвониться в банк по номеру карты и сообщить о находке, продиктовав имя и номер на карте.
«Не лишним будет сравнить номер телефона на карте и на сайте банка, который выпустил карту. Пользоваться лучше номером с официального сайта. Банк уже далее скажет, что делать. Также можно отнести в полицию. А вот детям лучше не трогать случайно найденные карты и не пытаться ничего предпринять самостоятельно», — добавил Пермяков в беседе с RT.
Пермяков уточнил, что многие по незнанию совершают грубые ошибки. Он предупредил, что попытки расплатиться чужой картой в магазине приравниваются к уголовному преступлению. Также правоохранители могут рассудить попыткой присвоения денег банальное желание узнать количество денежных средств на балансе. Кроме того, специалист порекомендовал не передавать находку третьим лицам и фотографировать карту, чтобы найти её хозяина через социальные сети.
«Это может быть карта, связанная с незаконными операциями или выброшенная после ограбления. С вами могут связаться, чтобы вы «помогли вернуть», а затем обвинить в том, что с карты были списания», — предупредил Пермяков о возможной мошеннической схеме.
Ранее сообщалось, что мошенники создали новую преступную схему, нацеленную на обман доверчивых пенсионеров. Пожилым людям предлагают приобрести лекарства по «льготным» ценам, однако препараты оказываются пустышками.