Житель Удмуртии подозревается в организации теракта в учебном заведении

Управление ФСБ по Удмуртии предотвратило подготовку теракта в образовательном учреждении, организованного жителем Ижевска. В пресс-релизе ведомства отмечается, что мужчина планировал вооружённое нападение.

По данным ФСБ, он приобрёл компоненты для взрывного устройства и бутылки с зажигательной смесью, а также намеревался купить огнестрельное оружие. Кроме того, подозреваемый подготовил манифест с описанием своих мотивов.

Во время задержания и обысков были изъяты 2 кг аммиачной селитры, 3 литра дизельного топлива, 1 литр моторного масла, стеклянная бутылка с зажигательной смесью и инструкция по изготовлению взрывчатки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к террористическому акту, что может привести к пожизненному заключению.