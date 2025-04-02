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2 апреля, 07:01

Житель Удмуртии подозревается в организации теракта в учебном заведении

Житель Удмуртии подозревается в организации теракта в учебном заведении. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Житель Удмуртии подозревается в организации теракта в учебном заведении. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Управление ФСБ по Удмуртии предотвратило подготовку теракта в образовательном учреждении, организованного жителем Ижевска. В пресс-релизе ведомства отмечается, что мужчина планировал вооружённое нападение.

По данным ФСБ, он приобрёл компоненты для взрывного устройства и бутылки с зажигательной смесью, а также намеревался купить огнестрельное оружие. Кроме того, подозреваемый подготовил манифест с описанием своих мотивов.

Во время задержания и обысков были изъяты 2 кг аммиачной селитры, 3 литра дизельного топлива, 1 литр моторного масла, стеклянная бутылка с зажигательной смесью и инструкция по изготовлению взрывчатки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к террористическому акту, что может привести к пожизненному заключению.

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Ранее сотрудники Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике задержали двух местных жителей, которые занимались вымогательством денежных средств у граждан. Злоумышленники угрожали соотечественникам физической расправой, действуя якобы от лица Федеральной службы безопасности.

Оксана Попова
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