Семиклассник, воткнувший ручку в глаз школьнице в Приморье, часто её обижал

Мать девочки, которой семиклассник ударил ручкой в глаз, сообщила, что мальчик уже не раз обижал её дочь. Наталья, мама пострадавшей, рассказала, что на прошлой неделе её дочь вернулась домой в слезах после того, как одноклассник снова оскорбил её. Наталья обсудила ситуацию с матерью хулигана, и та уверила её, что её сын больше не будет так себя вести.

«Вчера он толкнул свою парту на неё. Дочь сидит впереди. Она упала, просила его не делать так. Хотела дать ему леща, но он ударил кулаком, в котором сжимал ручку, в область глаза», — заявила она в беседе с RT.

Ручку извлекли, однако внутри остались осколки, отметила Наталья. В настоящее время собирается консилиум, и есть вероятность, что девочку направят на лечение в Москву.