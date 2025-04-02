ОМОН нагрянул в московский спортзал и положил всех посетителей лицом вниз
360.ru: ОМОН провёл рейд в московском спортзале и проверил документы посетителей
Сотрудники ОМОН провели рейд в московском спортзале на Рязанском проспекте. Всех присутствовавших в помещении положили лицом вниз, после чего начали проверку документов, в том числе на наличие отметки о прохождении военной службы.
Сотрудники ОМОН нагрянули с рейдом в спортзал Москвы. Видео © Telegram / 360.ru
Как пишет 360.ru, некоторое время в горизонтальном положении находились даже женщины, однако спустя время их отпустили. У мужчин потребовали документы на проверку. По одной из версий рейд на спортзал связан с поиском нелегалов из Средней Азии. По другой, силовики искали парней, которые бегали от военкомата.
Администрации фитнес-клуба сообщила, что подобные рейды сейчас не редкость. Подобные происшествия месяц гремели в других крупных городах России, включая спортклубы Казани, Альметьевска и Набережных Челнов. Также в Краснодаре силовики наведывались в детскую академию единоборств.
А ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге силовики провели рейд у цыган после обнаружения нарколаборатории. В результате было задержано 10 мужчин в возрасте от 24 до 68 лет.
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