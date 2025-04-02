В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
Путин поручил образовать Службу по гражданству и регистрации иностранцев МВД РФ
Путин поручил образовать Службу по гражданству и регистрации иностранцев МВД РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Rostunova
Глава государства Владимир Путин подписал указ о создании в МВД новой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Указ опубликован на официальном сайте Кремля.
В документе отмечается, что новая служба будет сформирована на базе Главного управления по вопросам миграции МВД с целью улучшения управления миграционными процессами.
Андрей Кикоть, назначенный начальником этой службы, также получит статус первого заместителя министра внутренних дел. Ранее он занимал должность заместителя генерального прокурора России с 2017 года.
Тем временем в Совбезе заявили о рисках возникновения мигрантских анклавов в регионах. Главная опасность заключается в том, что в данных сообществах нередко популяризируются радикальные религиозные течения и антиобщественные установки.