В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

Глава государства Владимир Путин подписал указ о создании в МВД новой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Указ опубликован на официальном сайте Кремля.

В документе отмечается, что новая служба будет сформирована на базе Главного управления по вопросам миграции МВД с целью улучшения управления миграционными процессами.

Андрей Кикоть, назначенный начальником этой службы, также получит статус первого заместителя министра внутренних дел. Ранее он занимал должность заместителя генерального прокурора России с 2017 года.