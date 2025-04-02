ВСУ используют мораторий на удары для восстановления ж/д путей и переброски войск
Эксперт Киселев: ВСУ восстанавливают ж/д пути для переброски войск
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Украинские силы используют временный мораторий на удары по энергетическим объектам для восстановления своей железнодорожной инфраструктуры. Соответствующее заявление в эфире «Соловьёв Life» сделал военный эксперт Виталий Киселёв.
По его словам, это позволяет ВСУ перебрасывать войска и технику в районы Славянска и Краматорска. Киселёв отметил, что информация поступает от партизан, которые сообщают о значительном увеличении личного состава и техники в этих городах. Он также подчеркнул, что это перемирие, по его мнению, выгодно только Украине, так как они восстанавливают и электрифицируют железнодорожный подвижной состав для оперативного перемещения войск и техники на большие расстояния.
Стоит отметить, что ВСУ не спешат выполнять якобы поддерживаемое Владимиром Зеленским перемирие. Так, Киев регулярно наносит удары по объектам российской энергетической инфраструктуры. Накануне Белоусов и Лавров доложили Путину о нарушении Киевом моратория на удары.