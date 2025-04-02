По его словам, это позволяет ВСУ перебрасывать войска и технику в районы Славянска и Краматорска. Киселёв отметил, что информация поступает от партизан, которые сообщают о значительном увеличении личного состава и техники в этих городах. Он также подчеркнул, что это перемирие, по его мнению, выгодно только Украине, так как они восстанавливают и электрифицируют железнодорожный подвижной состав для оперативного перемещения войск и техники на большие расстояния.