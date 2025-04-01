Белоусов и Лавров доложили Путину о нарушении Киевом моратория на удары

В ходе оперативного совещания Совбеза министр обороны Андрей Белоусов и глава МИД Сергей Лавров доложили президенту Владимиру Путину, что Украина не соблюдает мораторий на удары по энергообъектам, и инфраструктура РФ подвергается атакам всё это время. Об этом по итогам совещания журналистам сообщил сам Лавров.

«Белоусов рассказал, что мораторий не соблюдается, энергетические объекты Российской Федерации подвергаются атакам всё это время, может быть с перерывом на один-два дня и перечислил все объекты, которые были целями украинских беспилотников за прошедший период, включая вчерашнюю ночь. И я продолжил в том же русле, поэтому российская армия соблюдает мораторий, который президент приказал строго соблюдать ещё в ходе телефонного разговора с Трампом 18 марта», — подчеркнул Лавров.

Он напомнил про инцидент, когда российская ПВО уничтожила свои же семь беспилотников, которые летели атаковать цели на Украине, во исполнение этого моратория.