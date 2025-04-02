Российские прокуроры вернули в собственность государства объекты и земли на 2,4 трлн рублей

В 2024 году Генпрокуратура России вернула государству значительное имущество, включая важные предприятия и обширные земельные участки. Общая стоимость возвращённого имущества составила 2,4 триллиона рублей. В частности, были возвращены 15 тысяч объектов, среди которых стратегически важные предприятия, а также 124 тысячи гектаров земли. Об этом рассказал генпрокурор Игорь Краснов в ходе его ежегодного отчёта перед Советом Федерации.



«По искам прокуроров в 2024 году в казну возвращено свыше 15 тысяч незаконно отчуждённых объектов, включая стратегические предприятия, а также 120 тысяч гектаров земель почти на 2,4 триллиона рублей», — отметил он.

Краснов дополнил, что некоторые объекты недвижимости, принадлежавшие резидентам из недружественных государств, использовались ими для получения прибыли в ущерб интересам РФ. В результате судебных разбирательств удалось признать эти действия незаконными и конфисковать активы на сумму 56 миллиардов рублей в пользу государства. Кроме того, были предотвращены попытки вывода за границу 25 миллиардов рублей.