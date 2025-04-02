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Регион
2 апреля, 08:51

Российские прокуроры вернули в собственность государства объекты и земли на 2,4 трлн рублей

Краснов: Прокуроры вернули государству имущество и землю на сумму 2,4 трлн рублей

В 2024 году Генпрокуратура России вернула государству значительное имущество, включая важные предприятия и обширные земельные участки. Общая стоимость возвращённого имущества составила 2,4 триллиона рублей. В частности, были возвращены 15 тысяч объектов, среди которых стратегически важные предприятия, а также 124 тысячи гектаров земли. Об этом рассказал генпрокурор Игорь Краснов в ходе его ежегодного отчёта перед Советом Федерации.

«По искам прокуроров в 2024 году в казну возвращено свыше 15 тысяч незаконно отчуждённых объектов, включая стратегические предприятия, а также 120 тысяч гектаров земель почти на 2,4 триллиона рублей», — отметил он.

Краснов дополнил, что некоторые объекты недвижимости, принадлежавшие резидентам из недружественных государств, использовались ими для получения прибыли в ущерб интересам РФ. В результате судебных разбирательств удалось признать эти действия незаконными и конфисковать активы на сумму 56 миллиардов рублей в пользу государства. Кроме того, были предотвращены попытки вывода за границу 25 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что РФ вернула в собственность пять стратегических предприятий в 2024 году. Как оказалось, собственники этих компаний изымали из оборота деньги и тратили их на свои нужды. В некоторых случаях за счёт этих средств происходило финансирование ВСУ.

Генпрокуратура хочет изъять компании бывших топ-менеджеров «Газпрома»
Генпрокуратура хочет изъять компании бывших топ-менеджеров «Газпрома»
Обложка ©

ТАСС / Артем Житенев

Наталья Демьянова
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