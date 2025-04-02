Работу 81 иностранного СМИ ограничили в РФ в качестве ответной меры

В прошлом году Россия впервые ввела ограничения на деятельность зарубежных СМИ в ответ на аналогичные действия других стран. Об этом стало известно из ежегодного отчёта генерального прокурора РФ Игоря Краснова, представленного в Совете Федерации.

«Впервые в качестве, подчеркну, ответной меры на ограничение деятельности за рубежом российских СМИ принято решение о запрете работы на территории нашей страны 81 иностранного издания», — отметил Краснов.

По его словам, сейчас доступ к запрещённым информационным ресурсам на территории нашей страны ограничен.