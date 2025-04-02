Работу 81 иностранного СМИ ограничили в РФ в качестве ответной меры
Краснов: РФ впервые ввела запрет на деятельность 81 иностранного СМИ
В прошлом году Россия впервые ввела ограничения на деятельность зарубежных СМИ в ответ на аналогичные действия других стран. Об этом стало известно из ежегодного отчёта генерального прокурора РФ Игоря Краснова, представленного в Совете Федерации.
«Впервые в качестве, подчеркну, ответной меры на ограничение деятельности за рубежом российских СМИ принято решение о запрете работы на территории нашей страны 81 иностранного издания», — отметил Краснов.
По его словам, сейчас доступ к запрещённым информационным ресурсам на территории нашей страны ограничен.
Ранее сообщалось, что Минюст РФ включил в список иноагентов двух блогеров, политолога, экс-депутата и журналиста. По данным ведомства, они распространяли фейки о решениях российских властей и вооружённых силах, а также выступали против СВО.
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