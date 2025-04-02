Во Владикавказе очень ответственный работник «Пятёрочки» вышел на смену с ножевым ранением

По данным телеграм-канала, мужчину ранила собственная жена во время ссоры за завтраком. Мухаммад не стал обращаться за медицинской помощью, а сам обработал рану и приложил бинт. Однако на работе она открылась, и он упал в обморок. Пострадавшего увезли в реанимацию. С его супругой общается полиция.