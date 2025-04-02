Во Владикавказе очень ответственный работник «Пятёрочки» вышел на смену с ножевым ранением
Mash: Во Владикавказе работник «Пятёрочки» вышел на смену с ножевым ранением
Во Владикавказе очень ответственный работник «Пятёрочки» вышел на смену с ножевым ранением. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya
Во Владикавказе работник «Пятёрочки» Мухаммад вышел на смену, истекая кровью после ножевого ранения живота. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, мужчину ранила собственная жена во время ссоры за завтраком. Мухаммад не стал обращаться за медицинской помощью, а сам обработал рану и приложил бинт. Однако на работе она открылась, и он упал в обморок. Пострадавшего увезли в реанимацию. С его супругой общается полиция.
Ранее крепкий орешек из Владивостока выжил после избиения, нескольких ножевых и поджога. Трое злоумышленников жестоко покалечили мужчину. Неизвестные избили его, подожгли, а затем несколько раз ударили ножом в спину. Преступников ищет полиция. Нападение запечатлела камера видеонаблюдения — кадры публикует Life.ru.