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2 апреля, 09:20

Во Владикавказе очень ответственный работник «Пятёрочки» вышел на смену с ножевым ранением

Mash: Во Владикавказе работник «Пятёрочки» вышел на смену с ножевым ранением

Во Владикавказе очень ответственный работник «Пятёрочки» вышел на смену с ножевым ранением. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya

Во Владикавказе очень ответственный работник «Пятёрочки» вышел на смену с ножевым ранением. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya

Во Владикавказе работник «Пятёрочки» Мухаммад вышел на смену, истекая кровью после ножевого ранения живота. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, мужчину ранила собственная жена во время ссоры за завтраком. Мухаммад не стал обращаться за медицинской помощью, а сам обработал рану и приложил бинт. Однако на работе она открылась, и он упал в обморок. Пострадавшего увезли в реанимацию. С его супругой общается полиция.

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Ранее крепкий орешек из Владивостока выжил после избиения, нескольких ножевых и поджога. Трое злоумышленников жестоко покалечили мужчину. Неизвестные избили его, подожгли, а затем несколько раз ударили ножом в спину. Преступников ищет полиция. Нападение запечатлела камера видеонаблюдения — кадры публикует Life.ru.

Алена Пенчугина
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