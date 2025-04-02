Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 апреля, 09:17

ВСУ вновь нанесли намеренные удары по российской энергетической инфраструктуре

Минобороны: ВСУ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры России

ВСУ вновь нанесли намеренные удары по российской энергетической инфраструктуре. Обложка © Life.ru / Шедеврум

ВСУ вновь нанесли намеренные удары по российской энергетической инфраструктуре. Обложка © Life.ru / Шедеврум

За последние сутки украинские формирования дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в Курской области, сообщило Минобороны России.

По информации ведомства, 2 апреля в 02:11 мск украинский беспилотник нанёс удар по подстанции 110 кВ в районе населённого пункта Клюква, что привело к отключению трансформатора и прекращению электроснабжения для более 1,2 тыс. жителей Курского района.

Кроме того, в 03:14 произошёл обстрел объекта «Курскэнерго», в результате которого был оборван провод высоковольтной линии 6 кВ, что также лишило электричества более 300 бытовых потребителей.

Политолог назвал 5 дней в апреле, когда может быть заключено перемирие на Украине
Политолог назвал 5 дней в апреле, когда может быть заключено перемирие на Украине

ВСУ не спешат выполнять якобы поддерживаемое Владимиром Зеленским перемирие. Так, Киев регулярно наносит удары по объектам российской энергетической инфраструктуры. Накануне Белоусов и Лавров доложили Путину о нарушении Киевом моратория на удары.

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar