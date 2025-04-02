ВСУ вновь нанесли намеренные удары по российской энергетической инфраструктуре
Минобороны: ВСУ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры России
ВСУ вновь нанесли намеренные удары по российской энергетической инфраструктуре. Обложка © Life.ru / Шедеврум
За последние сутки украинские формирования дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в Курской области, сообщило Минобороны России.
По информации ведомства, 2 апреля в 02:11 мск украинский беспилотник нанёс удар по подстанции 110 кВ в районе населённого пункта Клюква, что привело к отключению трансформатора и прекращению электроснабжения для более 1,2 тыс. жителей Курского района.
Кроме того, в 03:14 произошёл обстрел объекта «Курскэнерго», в результате которого был оборван провод высоковольтной линии 6 кВ, что также лишило электричества более 300 бытовых потребителей.
ВСУ не спешат выполнять якобы поддерживаемое Владимиром Зеленским перемирие. Так, Киев регулярно наносит удары по объектам российской энергетической инфраструктуры. Накануне Белоусов и Лавров доложили Путину о нарушении Киевом моратория на удары.