ВСУ вновь нанесли намеренные удары по российской энергетической инфраструктуре

За последние сутки украинские формирования дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в Курской области, сообщило Минобороны России.

По информации ведомства, 2 апреля в 02:11 мск украинский беспилотник нанёс удар по подстанции 110 кВ в районе населённого пункта Клюква, что привело к отключению трансформатора и прекращению электроснабжения для более 1,2 тыс. жителей Курского района.

Кроме того, в 03:14 произошёл обстрел объекта «Курскэнерго», в результате которого был оборван провод высоковольтной линии 6 кВ, что также лишило электричества более 300 бытовых потребителей.