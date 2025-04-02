Политолог назвал 5 дней в апреле, когда может быть заключено перемирие на Украине

Прошлой ночью армия ВС РФ впервые за полгода не атаковала объекты ВСУ, а украинцы выпустили всего три дрона в сторону Брянской области. Это произошло на фоне серьёзных атак ВСУ в предыдущие дни. Политолог Андрей Пинчук объяснил ситуацию тем, что за дипломатическими переговорами скрывается попытка достичь полного перемирия.

«По моему мнению, это должно произойти в период с 18 по 22 апреля. Такая попытка предпринимается. Будет ли она успешной», — сказал эксперт в беседе с «Царьград».

Пинчук подчеркнул, что обе стороны в данной ситуации стремятся забрать как можно больше территорий, но при этом проявляют определённую добрую волю. Однако аналитик выражает сомнения в успешности перемирия. Тем не менее давление со стороны президента США Дональда Трампа заставляет стороны соблюдать достигнутые соглашения о запрете атак ракетами и дронами на энергетическую инфраструктуру.