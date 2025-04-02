Политолог назвал 5 дней в апреле, когда может быть заключено перемирие на Украине
Политолог Пинчук: Перемирие на Украине могут заключить с 18 по 22 апреля
Прошлой ночью армия ВС РФ впервые за полгода не атаковала объекты ВСУ, а украинцы выпустили всего три дрона в сторону Брянской области. Это произошло на фоне серьёзных атак ВСУ в предыдущие дни. Политолог Андрей Пинчук объяснил ситуацию тем, что за дипломатическими переговорами скрывается попытка достичь полного перемирия.
«По моему мнению, это должно произойти в период с 18 по 22 апреля. Такая попытка предпринимается. Будет ли она успешной», — сказал эксперт в беседе с «Царьград».
Пинчук подчеркнул, что обе стороны в данной ситуации стремятся забрать как можно больше территорий, но при этом проявляют определённую добрую волю. Однако аналитик выражает сомнения в успешности перемирия. Тем не менее давление со стороны президента США Дональда Трампа заставляет стороны соблюдать достигнутые соглашения о запрете атак ракетами и дронами на энергетическую инфраструктуру.
Ранее в Госдуме допустили выход России из энергетического перемирия. Парламентарии утверждают, что это произойдёт, если США не заставят Украину придерживаться условий договора. Напомним, что ВС РФ ни разу не нарушила соглашение.
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