Стало известно о росте рейтинга социального благополучия в России

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) представил результаты исследования, показывающие улучшение уровня жизни россиян. За прошедший год индекс социального благополучия вырос на 12%. Этот рост был обусловлен увеличением средней зарплаты на 24% при одновременном повышении стоимости жизни на 10,2%.

Как сообщает газета «Известия», в десятку регионов с наивысшими показателями социального благополучия вошли: Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), Мурманская область и Санкт-Петербург.

«Динамика данного индикатора в целом по стране с 2016 года на начало 2025-го не демонстрирует зависимость от внешних факторов (СВО, санкции), а показывает скорее её отсутствие. Наблюдается устойчивая тенденция к неуклонному повышению данного индекса», — говорится в исследовании.

Также указывается, что в начале 2025 года средняя зарплата по стране достигла 128 665 рублей. Это на 24% больше, чем было зафиксировано в начале прошлого года.