Составлен рейтинг российских регионов-лидеров по числу новостроек

К концу 2024 года в России было введено в эксплуатацию 107,8 миллиона квадратных метров жилья, из которых 42,2 % составили многоквартирные дома. Об этом сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на исследование Российской гильдии риелторов. По данным РГР, вот уже несколько лет порядка 66% всего строящегося жилья в нашей стране составляют квартиры площадью до 55 квадратных метров.

Аналитики отметили, что однокомнатные квартиры остаются лидерами по доле на рынке, в то время как доля двухкомнатных снижается. Это обусловлено в том числе высоким спросом на небольшие квартиры. Кстати, почти 80% общего строительства приходится на 26 субъектов РФ, где объёмы строительства за минувший год превышали один миллион квадратный метр.

Доля новостроек в первой пятерке субъектов составила 39%. При этом Республика Крым возглавила рейтинг регионов РФ по индексу роста количества жилья с показателем 1,49. Далее следуют Ростовская (1,48), Калининградская (1,25) и Свердловская область, а также Республика Башкортостан и Хабаровский край (по 1,23).