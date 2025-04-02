Проткнувшая глаз школьница из Приморья могла сама упасть на шариковую ручку

По предварительным данным, инцидент произошёл в результате толчка, после которого девочка держала ручку в руках. В настоящее время правоохранительные органы занимаются расследованием: все материалы дела переданы следователям, которые опрашивают родителей и свидетелей происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что школьник ударил свою одноклассницу ручкой в глаз после того, как она дала ему подзатыльник. Инцидент произошёл в Дальнереченской школе № 1 во время урока биологии. 13-летняя девочка, рассказала, что пацан зажал её партой и игнорировал замечания. В ответ на его провокации она встала и ударила хулигана, что лишь разозлило его: он толкнул её и ударил ручкой в глаз.