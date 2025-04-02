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Регион
2 апреля, 09:31

Проткнувшая глаз школьница из Приморья могла сама упасть на шариковую ручку

Проткнувшая глаз школьница из Приморья могла сама упасть на шариковую ручку. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Проткнувшая глаз школьница из Приморья могла сама упасть на шариковую ручку. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Получившая травму глаза школьница из Приморья могла сама упасть на шариковую ручку. Такую версию сейчас рассматривает местная полиция, пишет Amur Mash.

Врачи смогли сохранить зрение девочке после травмы. Фото © Telegram / Amur Mash

Врачи смогли сохранить зрение девочке после травмы. Фото © Telegram / Amur Mash

По предварительным данным, инцидент произошёл в результате толчка, после которого девочка держала ручку в руках. В настоящее время правоохранительные органы занимаются расследованием: все материалы дела переданы следователям, которые опрашивают родителей и свидетелей происшествия.

Девочка была срочно перевезена во Владивосток и сейчас находится под пристальным наблюдением врачей. К счастью, её зрение удалось сохранить.

Семиклассник, воткнувший ручку в глаз школьнице в Приморье, часто её обижал
Семиклассник, воткнувший ручку в глаз школьнице в Приморье, часто её обижал

Напомним, ранее сообщалось, что школьник ударил свою одноклассницу ручкой в глаз после того, как она дала ему подзатыльник. Инцидент произошёл в Дальнереченской школе № 1 во время урока биологии. 13-летняя девочка, рассказала, что пацан зажал её партой и игнорировал замечания. В ответ на его провокации она встала и ударила хулигана, что лишь разозлило его: он толкнул её и ударил ручкой в глаз.

Оксана Попова
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