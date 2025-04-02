Военкор сравнил СВО с раундом боксёрского поединка

СВО — это всего лишь один этап в длительном боксёрском поединке, поэтому не следует надеяться, что прекращение конфликта приведет к решению всех вопросов. Об этом заявил военный корреспондент Семён Пегов.

«Я отношусь к этому с большой радостью, но в то же время без лишних иллюзий. Потому что, когда я себе задаю честный вопрос, что для меня СВО — это генеральное сражение или раунд, то для меня это раунд», — заявил он 360.ru.

Военкор привёл бокс в качестве аналогии, где после раунда наступает перерыв, и тренеры помогают бойцам восстановиться. Он отметил, что события, начавшиеся после переворота на Украине в 2014 году, не следует считать первым раундом для России, поскольку они не сопоставимы с текущими событиями на СВО. Он уверен, что этот этап конфликта скоро завершится. По его словам, президент США Дональд Трамп выступает против продолжения войны, в то время как Европа поддерживает её. Однако без американской помощи ресурсы истощатся. Пегов не питает иллюзии и насчёт Трампа. Он отметил, что его главная задача — прекратить внутренние конфликты. Установив порядок, лидер Штатов сможет вести диалог с Россией на новом уровне.