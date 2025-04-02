Подмосковные врачи прооперировали шестипалого ребёнка
Минздрав: В Подмосковье врачи удалили двухлетнему ребёнку шестой палец на ноге
Травматологи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) удалили шестой палец на ноге двухлетнему мальчику. Об этом сообщается на сайте Минздрава России.
Врачи пояснили, что у мальчика была полидактилия, обычно передающаяся по наследству и проявляющаяся в виде лишних пальцев на руках или ногах. Особенности строения стопы причиняли юному пациенту неудобства при ношении обуви.
«Благодаря хирургическому вмешательству, ребёнку не только создано анатомически верное строение стопы, но и предупреждено развитие комплексов в старшем возрасте», — отметил главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
До и после удаления шестого пальца. Фото © Сайт Минздрава РФ
Малыш уже выписан из стационара. В дальнейшем ему предстоит реабилитационный период, после которого он сможет вернуться к привычному образу жизни.
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