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Регион
2 апреля, 09:58

«Есть такая возможность»: В ГД отреагировали на заявление о тайных переговорах Путина

Депутат Журова допустила факт тайных переговоров мировых лидеров с Путиным

Зампред комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова отреагировала на заявление сербского главы Александра Вучича о тайных переговорах российского лидера Владимира Путина. По её словам, у любого президента есть возможность вести непубличный диалог с коллегами.

«В любом случае, я уверена, что у всех президентов есть такая секретная связь, когда они могут поднять какие-то вопросы без публичности и лишнего шума. <...> Не сомневаюсь, что у любого президента есть такая возможность позвонить коллеге и не делать это публичным», — сказала депутат в беседе с «Лентой.ру».

Журова добавила, что общение при необходимости можно сделать публичным. Однако лидеры могут общаться друг с другом тайно.

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Напомним, что ранее Вучич заявил о двух мировых лидерах, тайно говоривших с Путиным. Он указал на своих «друзей в Кремле и в некоторых других странах» как на источники этой информации, однако имена этих лидеров он не раскрыл.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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