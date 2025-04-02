«Есть такая возможность»: В ГД отреагировали на заявление о тайных переговорах Путина
Депутат Журова допустила факт тайных переговоров мировых лидеров с Путиным
Зампред комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова отреагировала на заявление сербского главы Александра Вучича о тайных переговорах российского лидера Владимира Путина. По её словам, у любого президента есть возможность вести непубличный диалог с коллегами.
«В любом случае, я уверена, что у всех президентов есть такая секретная связь, когда они могут поднять какие-то вопросы без публичности и лишнего шума. <...> Не сомневаюсь, что у любого президента есть такая возможность позвонить коллеге и не делать это публичным», — сказала депутат в беседе с «Лентой.ру».
Журова добавила, что общение при необходимости можно сделать публичным. Однако лидеры могут общаться друг с другом тайно.
Напомним, что ранее Вучич заявил о двух мировых лидерах, тайно говоривших с Путиным. Он указал на своих «друзей в Кремле и в некоторых других странах» как на источники этой информации, однако имена этих лидеров он не раскрыл.
Life.ru