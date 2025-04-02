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Регион
2 апреля, 09:55

Песков: Путин остаётся открытым для мирных переговоров по Украине

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему открыт для мирных переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя угрозу американскою президента Дональда Трампа ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если не получится заключить соглашение с Москвой в рамках украинского урегулирования.

«Здесь я не хотел бы комментировать ничего, за исключением того, что президент Путин остаётся открытым к мирным переговорам, президент Путин остаётся открытым к поискам украинского урегулирования политико-дипломатическими методами», — указал Песков в разговоре с журналистами.

В Кремле ответили на угрозы Трампа о вторичных пошлинах против РФ
В Кремле ответили на угрозы Трампа о вторичных пошлинах против РФ

Напомним, что ранее американский лидер пригрозил России колоссальными пошлинами на нефть, если Вашингтон и Москва не смогут договориться о прекращении украинского кризиса. По словам Дональда Трампа, размер пошлин может составить от 25% до 50%.

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Life.ru

Александр Юнашев
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