Песков: Путин остаётся открытым для мирных переговоров по Украине

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему открыт для мирных переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя угрозу американскою президента Дональда Трампа ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если не получится заключить соглашение с Москвой в рамках украинского урегулирования.

«Здесь я не хотел бы комментировать ничего, за исключением того, что президент Путин остаётся открытым к мирным переговорам, президент Путин остаётся открытым к поискам украинского урегулирования политико-дипломатическими методами», — указал Песков в разговоре с журналистами.