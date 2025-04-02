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Регион
2 апреля, 09:58

Послание Путина Федеральному Собранию вряд ли состоится до майских праздников

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию не состоится до майских праздников, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«До майских праздников — вряд ли, таких планов нет», — отметил он, пообещав информировать журналистов «по мере конкретизации планов».

Песков заявил о планомерной подготовке к посланию Путина Федеральному Собранию
Песков заявил о планомерной подготовке к посланию Путина Федеральному Собранию

Напомним, что в прошлом году глава государства огласил Послание Федеральному собранию в конце февраля. Помимо ряда внутри- и внешнеполитических тем он анонсировал сразу несколько новых национальных проектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь России», «Кадры» и «Экономика данных». Президент тогда также отметил, что Москва не отказывается от переговоров с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности.

Александра Вишнякова
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