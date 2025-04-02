Послание Путина Федеральному Собранию вряд ли состоится до майских праздников

Напомним, что в прошлом году глава государства огласил Послание Федеральному собранию в конце февраля. Помимо ряда внутри- и внешнеполитических тем он анонсировал сразу несколько новых национальных проектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь России», «Кадры» и «Экономика данных». Президент тогда также отметил, что Москва не отказывается от переговоров с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности.