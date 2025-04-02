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2 апреля, 10:16

Студент из Мали умер в Москве от истощения во время мусульманского поста

Mash: В Москве студент из Мали умер из-за истощения во время поста в Рамадан

Студент из Мали умер в Москве от истощения во время мусульманского поста. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Студент из Мали умер в Москве от истощения во время мусульманского поста. Обложка © Life.ru / Шедеврум

31 марта в столице скончался студент Московского физико-технического института (МФТИ) из Мали. 24-летний Мунтаг держал пост в Рамадан и умер от истощения, сообщает Mash.

Из-за поста парень почти ничего не ел и выглядел ослабшим. В понедельник студент потерял сознание. Спасти его не удалось, он скончался в машине скорой помощи. Точную причину смерти установит экспертиза.

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Ранее празднование Ураза-байрама в Польше обернулось скандалом. Мусульмане арендовали зал муниципального спортивно-оздоровительного центра для празднования, и это рассердило местных жителей. После случившегося в Мысловице решили ввести полный запрет «на коммерческую аренду помещений религиозного характера».

Алена Пенчугина
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