Студент из Мали умер в Москве от истощения во время мусульманского поста

31 марта в столице скончался студент Московского физико-технического института (МФТИ) из Мали. 24-летний Мунтаг держал пост в Рамадан и умер от истощения, сообщает Mash.

Из-за поста парень почти ничего не ел и выглядел ослабшим. В понедельник студент потерял сознание. Спасти его не удалось, он скончался в машине скорой помощи. Точную причину смерти установит экспертиза.