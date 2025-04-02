Пострадавшие от ВСУ жители Курщины будут получать по 65 тыс. рублей ежемесячно

Глава государства Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам февральского совещания с Правительством. В частности, он поручил кабмину организовать ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей жителям Курской области, пострадавшим от действий украинских вооружённых формирований.

Эти выплаты будут осуществляться за счёт федерального бюджета до полного освобождения региона. Правительству также предписано представить отчет о выполнении данного поручения до 10 апреля, а затем предоставлять информацию ежеквартально.