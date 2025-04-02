Краснов рассказал о чиновнике из Росприроднадзора, «заработавшем» 480 млн рублей
Краснов рассказал о чиновнике из Росприроднадзора, «заработавшем» 480 млн рублей. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал о чиновнике из Росприроднадзора, «заработавшем» 480 млн рублей. В ходе ежегодного доклада в Совете Федерации он подчеркнул, что сотрудник ведомства не смог предоставить объяснения относительно законного происхождения своего имущества.
В результате активы были арестованы в рамках иска о передаче их в доход государства. По словам Краснова, речь идёт о главе одного из межрегиональных управлений Росприроднадзора.
Напомним, в 2024 году Генпрокуратура России вернула государству значительное имущество, включая важные предприятия и обширные земельные участки. Общая стоимость возвращённого имущества составила 2,4 триллиона рублей. В частности, были возвращены 15 тысяч объектов, среди которых стратегически важные предприятия, а также 124 тысячи гектаров земли.