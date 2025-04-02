Генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал о чиновнике из Росприроднадзора, «заработавшем» 480 млн рублей. В ходе ежегодного доклада в Совете Федерации он подчеркнул, что сотрудник ведомства не смог предоставить объяснения относительно законного происхождения своего имущества.

В результате активы были арестованы в рамках иска о передаче их в доход государства. По словам Краснова, речь идёт о главе одного из межрегиональных управлений Росприроднадзора.