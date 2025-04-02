Глава АвтоВАЗа Соколов сообщил о «драматическом падении» авторынка России
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что на фоне дорогих кредитов и затоваривания складов иностранными машинами российский авторынок переживает «драматическое падение». Заявление президента компании опубликовали в релизе, посвящённом результатам продаж Lada в марте.
«Драматическое падение рынка в марте и итоги I квартала подтверждают наш прошлогодний прогноз о существенном сокращении в 2025 году российского автомобильного рынка, на который оказывают негативное влияние высокая ключевая ставка, ужесточение требований к заёмщикам и общих условий выдачи кредитов со стороны ЦБ, а также почти полумиллионные стоки автомобилей иностранных брендов, завезённых в 2024 году, что приводит к беспрецедентному необоснованному демпингу, и другие неблагоприятные факторы», — отметил Соколов.
По словам главы АвтоВАЗа, необходимы меры для того, чтобы нынешние негативные тенденции не переросли в критическое падение продаж. Он отметил важность взвешенных регуляторных решений по доступности кредита и лизинга для покупателей, баланса запасов импортных автомобилей, а также производства и продаж машин РФ.
Ранее АвтоВАЗ назвал фейком обращение к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом не пускать Renault в РФ. В Сети распространялась информация, что компания попросила правительство и лично главу государства не пускать обратно в Россию компанию Renault «и других предателей, чтобы не ставить под угрозу потерю рабочих мест тех, кто не покинул АвтоВАЗ в сложные времена». PR-директор АвтоВАЗа Сергей Ильинский подчеркнул, что этот текст является фейком.
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