Глава АвтоВАЗа Соколов сообщил о «драматическом падении» авторынка России

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что на фоне дорогих кредитов и затоваривания складов иностранными машинами российский авторынок переживает «драматическое падение». Заявление президента компании опубликовали в релизе, посвящённом результатам продаж Lada в марте.

«Драматическое падение рынка в марте и итоги I квартала подтверждают наш прошлогодний прогноз о существенном сокращении в 2025 году российского автомобильного рынка, на который оказывают негативное влияние высокая ключевая ставка, ужесточение требований к заёмщикам и общих условий выдачи кредитов со стороны ЦБ, а также почти полумиллионные стоки автомобилей иностранных брендов, завезённых в 2024 году, что приводит к беспрецедентному необоснованному демпингу, и другие неблагоприятные факторы», — отметил Соколов.

По словам главы АвтоВАЗа, необходимы меры для того, чтобы нынешние негативные тенденции не переросли в критическое падение продаж. Он отметил важность взвешенных регуляторных решений по доступности кредита и лизинга для покупателей, баланса запасов импортных автомобилей, а также производства и продаж машин РФ.