АвтоВАЗ назвал фейком обращение к Путину с призывом не пускать Renault в Россию

АвтоВАЗ не обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой остановить возвращение французской компании Renault на российский рынок. Об этом сообщил PR-директор АвтоВАЗа Сергей Ильинский в интервью 360.ru.

Ильинский опроверг публикации в Telegram-каналах о том, что согласительная комиссия АвтоВАЗа просит правительство и лично главу государства не пускать обратно в Россию компанию Renault «и других предателей, чтобы не ставить под угрозу потерю рабочих мест тех, кто не покинул АвтоВАЗ в сложные времена». Ильинский подчеркнул, что этот текст является фейком и никогда не публиковался ни самой компанией, ни профсоюзами.

Напомним, что Renault ушла с российского рынка весной 2022 года, продав свою долю в 68% российскому автопроизводителю, но сохранив право обратного выкупа в течение шести лет.