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Регион
27 марта, 12:28

АвтоВАЗ назвал фейком обращение к Путину с призывом не пускать Renault в Россию

Ильинский из АвтоВАЗа опроверг сообщения о призыве не пускать Renault в Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KELENY

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KELENY

АвтоВАЗ не обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой остановить возвращение французской компании Renault на российский рынок. Об этом сообщил PR-директор АвтоВАЗа Сергей Ильинский в интервью 360.ru.

Ильинский опроверг публикации в Telegram-каналах о том, что согласительная комиссия АвтоВАЗа просит правительство и лично главу государства не пускать обратно в Россию компанию Renault «и других предателей, чтобы не ставить под угрозу потерю рабочих мест тех, кто не покинул АвтоВАЗ в сложные времена». Ильинский подчеркнул, что этот текст является фейком и никогда не публиковался ни самой компанией, ни профсоюзами.

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Напомним, что Renault ушла с российского рынка весной 2022 года, продав свою долю в 68% российскому автопроизводителю, но сохранив право обратного выкупа в течение шести лет.

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Ранее Life.ru писал, что российский автомобильный рынок получил мрачный прогноз на весну 2025 года. По словам аналитиков, показатели продаж могут провалиться относительно 2024 года на 45-50%. В ближайшее время отрасль и связанные с ней индустрии будут пребывать в упадке.

Марина Фещенко
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