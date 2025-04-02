«Дружественные» офшоры: Экономист объяснил приток «ковбойских денег» в Россию

Экономист Андрей Лобода прокомментировал заявление Минфина о притоке в Россию «ковбойских денег». По его мнению, вероятнее всего, речь идёт о средствах, поступающих из «дружественных» офшорных зон.

«Скорее всего, речь идёт о «дружественных» офшорах. Это могут быть и нерезиденты из недружественных стран, но офшоры у них вполне могут находиться в ОАЭ или в Гонконге. Ожидания урегулирования конфликта на Украине, по-видимому, повышают привлекательность российских акций вкупе с хорошими макроэкономическими показателями РФ», — приводит RT слова специалиста.

Экономист считает, что увеличение количества спекулянтов на бирже не принесёт существенной пользы реальному сектору экономики. Он сомневается, что эти игроки будут инвестировать в первичные размещения акций (IPO) российских компаний. Вместе с тем Лобода ожидает значительного роста волатильности (колебаний) котировок. Однако, по его мнению, любой приток иностранных инвестиций на фондовый рынок предпочтительнее, чем отток капитала из РФ.