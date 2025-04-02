«Дружественные» офшоры: Экономист объяснил приток «ковбойских денег» в Россию
Экономист Лобода: «Ковбойские деньги» поступают в РФ из «дружественных» офшоров
Экономист Андрей Лобода прокомментировал заявление Минфина о притоке в Россию «ковбойских денег». По его мнению, вероятнее всего, речь идёт о средствах, поступающих из «дружественных» офшорных зон.
«Скорее всего, речь идёт о «дружественных» офшорах. Это могут быть и нерезиденты из недружественных стран, но офшоры у них вполне могут находиться в ОАЭ или в Гонконге. Ожидания урегулирования конфликта на Украине, по-видимому, повышают привлекательность российских акций вкупе с хорошими макроэкономическими показателями РФ», — приводит RT слова специалиста.
Экономист считает, что увеличение количества спекулянтов на бирже не принесёт существенной пользы реальному сектору экономики. Он сомневается, что эти игроки будут инвестировать в первичные размещения акций (IPO) российских компаний. Вместе с тем Лобода ожидает значительного роста волатильности (колебаний) котировок. Однако, по его мнению, любой приток иностранных инвестиций на фондовый рынок предпочтительнее, чем отток капитала из РФ.
Напомним, ранее замминистра финансов Иван Чебесков сообщил о притоке «ковбойских денег» в РФ. По его словам, в страну поступают средства от иностранных инвесторов, которые проходят через финансовые системы стран, поддерживающих дружественные отношения с Москвой.
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