Россиянам рассказали, как найти владельца найденной банковской карты и не нарушить закон

В Роскачестве назвали ошибки, которые совершают россияне при находке чужой банковской карты. Как найти владельца и не нарушить закон, эксперты рассказали в беседе с RT.

При обнаружении чужой карты специалисты советуют обратиться в банк, который выпустил карту. Сотрудник заблокирует её и сообщит, что делать дальше. Он также может попросить у вас разрешение на передачу владельцу ваших персональных данных (имя и телефон для связи). Карту также можно отнести в ближайшее отделение любого банка.

При снятии наличных или совершении покупок с помощью чужой банковской карты наступает уголовная ответственность. Кроме того, эксперты предупреждают, что поиск владельца через социальные сети или мессенджеры, тем более с публикацией фото карты, также запрещён.

«Это нарушает конфиденциальность данных и может способствовать мошенничеству. Цифры, имя владельца и срок действия — это конфиденциальная информация. Её утечка может навредить человеку. Также не храните чужую карту у себя «на всякий случай», — пояснили в пресс-службе Роскачества.

При обнаружении сумки или кошелька аналитики рекомендуют обратиться в полицию. В данном случае речь может идти не о потере, а о краже.